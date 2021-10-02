Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro сообщает о нескольких сотнях ударов российских ВКС по сирийской провинции Идлиб, которые вынудили турецкую армию бежать прочь в панике и страхе. Авторы отмечают, что только на днях Турция отправила крупное пополнение в САР, однако оно уже отступает, так как Россия вместе с сирийскими правительственными войсками серьезно взялись за дело.

Подчеркивается, что удары наносятся не по турецким войскам, а по террористам, которые находятся слишком близко к военным базам Анкары. Однако и сирийские военные, и российские ВКС полностью игнорируют присутствие турецких подразделений, так как они не согласовывали с РФ переброску сил в Идлиб.

Авторы отмечают, что турецкая армия полностью деморализована. Новые подразделения привезли с собой танки и РСЗО, артиллерийские установки. Но сейчас все это приходится бросать, чтобы не попасть под плотную бомбардировку и обстрелы из орудий правительственных сил.

Вам может понравиться

Soha: Вьетнам может получить российский истребитель Су-75 Checkmate на правах VIP-заказчика

У Вьетнама есть реальный шанс стать не только первым, но и привилегированным покупателем новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate. Чтобы решить проблему с отсутствием во вьетнамских ВВС истребителей пятого поколения, ему

Национальная комиссия Украины продлила запрет на покупку электроэнергии в России и Беларуси

Киев еще на месяц продлил запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, сообщает пресс-служба Национальной комиссии Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Такое решение было принято

Defence24: Наступление России на Польшу начнется с переброски войск в Беларусь

В ходе военных маневров «Запад-2021» Россия отработала переброску крупных подразделений войск в Беларусь, которая будет предшествовать захвату Польши, написало издание Defence24. Авторы публикации отметили, что Варшаве необходимо внимательно следить за
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 октября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 2 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 2 октября – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 2 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 2 октября – пасмурно, до 14 °C |