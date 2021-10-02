Портал Avia.Pro сообщает о нескольких сотнях ударов российских ВКС по сирийской провинции Идлиб, которые вынудили турецкую армию бежать прочь в панике и страхе. Авторы отмечают, что только на днях Турция отправила крупное пополнение в САР, однако оно уже отступает, так как Россия вместе с сирийскими правительственными войсками серьезно взялись за дело.

Подчеркивается, что удары наносятся не по турецким войскам, а по террористам, которые находятся слишком близко к военным базам Анкары. Однако и сирийские военные, и российские ВКС полностью игнорируют присутствие турецких подразделений, так как они не согласовывали с РФ переброску сил в Идлиб.

Авторы отмечают, что турецкая армия полностью деморализована. Новые подразделения привезли с собой танки и РСЗО, артиллерийские установки. Но сейчас все это приходится бросать, чтобы не попасть под плотную бомбардировку и обстрелы из орудий правительственных сил.