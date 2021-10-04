Европейский энергетический кризис докатился до Турции. Рынок этой страны стремительно отреагировал на дефицит электроэнергии – инфляция выросла с 19,25 до 19,58 процента, из-за чего начали расти цены.

Отмечается, что стоимость продуктов питания возросла незначительно – всего на 28,79%. При этом дело совсем не в дефиците электроэнергии, а в других проблемах. Засуха летом и появление сложностей с доставкой спровоцировало подорожание продуктов. Больше всего выросли цена на электроэнергию. Этот показатель составил 22,77% процента, что на 0,05% больше, чем в августе текущего года.

Индекс базовой инфляции, являющийся ключевым инструментом турецкого Центробанка, поднялся до 16,98%. Пока рост цен на энергоносители несколько сдерживают разработанные правительством механизмы стабилизации стоимости бензина. Однако если кризис продлится еще несколько недель, то страна столкнется с серьезными проблемами.