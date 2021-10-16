ВС Украины снова провели на границе с Россией у Крыма учения с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У». Журналисты Defense Express что расчеты этих ОТРК постоянно несут боевое дежурство рядом с полуостровом.

Маневры начались с марш-броска до места стрельб. После этого расчеты подобрали наиболее выгодную позицию и нанесли удары по воображаемому противнику. Сообщается, что на учениях отрабатывалась защита от вражеского вторжения.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев рассказал, что военнослужащие справились со всеми поставленными перед ними задачи. Причем маневры были осложнены тем, что проводились в местности, зараженной химическим и ядерным оружием противника. В условиях, приближенных к боевым, бойцы выполнили пуски ракет на «отлично».