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Авиабаза Лиелварде в Латвии прошла сертификацию готовности своего аэронавигационного оборудования и в ближайшее время здесь будут развернуты истребители НАТО для миссий «воздушной полиции Балтии». Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

После нескольких лет модернизации авиабаза Лиелварде в Латвии получила сертификат Правил полетов по приборам (IFR), что означает, что ее оборудование позволяет ей производить полеты в любых погодных условиях, как днем, так и ночью. Датские истребители F-16, которые сейчас находятся на литовской авиабазе Шяуляй, должны быть доставлены сюда в ближайшее время.

Аэропорт Лиелварде был построен еще во времена СССР, но в 2008-2014 годах прошел капитальную реконструкцию в части зданий, двухкилометровой взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. С тех пор он много раз использовался во время военных учений, особенно в отношении транспортных возможностей, поскольку он способен принимать транспортные самолеты C-17 Globemaster. С-130 Hercules, боевые F-16 и A-10, и даже американский стелс-истребитель F-35A здесь также неоднократно принимали. Однако все эти действия были возможны только при хороших погодных условиях.

«Прошедшая сертификация по сути означает, что самолеты теперь могут приземляться и эксплуатироваться в Лиелварде в любое время суток и при любых погодных условиях. Теперь союзники по НАТО могут рассчитывать на большую мобильность при планировании операций ВВС в нашем регионе. Для Латвии это также способ доказать, что она является надежным и равноправным партнером альянса», – заявил по этому поводу полковник Виестурс Масулис, командующий ВВС Латвии.

Как подчеркнул полковник Масулис, благодаря этим мероприятиям и оснащению аэропорта современной навигационной аппаратурой и оборудованием для автоматического взлета и посадки на этой базе также можно будет разместить беспилотные летательные аппараты дальнего действия, такие как MQ-9 Reaper. База также будет более интенсивно использоваться во время учений по быстрой переброске сил альянса. Это не только повысит гибкость операций, но и освободит базы в Шяуляе и Эмари (соответственно в Литве и Эстонии), которые в настоящее время используются очень интенсивно.

Последствия решения о сертификации IFR для Лиелварде не заставят себя ждать. Благодаря возможности работать круглосуточно, сюда можно будет переправить часть самолетов, участвующих в операциях «воздушной полиции» НАТО в Балтии. По официальному сообщению ВВС НАТО, в ближайшее время сюда будут доставлены 4 истребителя F-16A/B Fighting Falcon, принадлежащие ВВС Дании, которые в настоящее время дислоцируются в Литве, вместе с контингентом из 60 человек.

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