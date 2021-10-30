Подводные силы есть и, безусловно, будут важнейшей составляющей российского ВМФ в ближайшем будущем, благодаря чему этот флот по-прежнему остается одним из сильнейших в мире. Такой вывод сделан в масштабном аналитическом обзоре, опубликованном польским военным порталом Defence24. Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

Согласно заявлению командующего Российским флотом адмирала Николая Евменова, до конца этого года ВМФ России будет усилен стратегической подводной лодкой проекта 955А «Князь Олег», построенной на верфи «Севмаш» в Северодвинске. Совсем недавно Минобороны России сообщило, что в рамках государственных испытаний эта подлодка провела успешные ракетные стрельбы с использованием своего основного вооружения – межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». В момент пуска ракеты субмарина находилась в подводном положении в Белом море, а боеголовки ракеты поразили назначенные цели на ракетном полигоне Кура на Камчатке.

Следует отметить, что ранее было объявлено о проведении испытательных стрельб с этого «бумера» в ноябре текущего года. Их ускорение может означать, что испытания проходят гладко и вскоре следует ожидать, что, согласно декларациям, «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот.

Строительство и ввод в эксплуатацию стратегических подводных лодок четвертого поколения типов «Борей»/«Борей-А» (проект 955/955А) призваны обеспечить поддержание стратегической составляющей обоих российских океанических флотов – Северного и Тихоокеанского – на должном уровне. К настоящему времени российский ВМФ пополнился тремя единицами оригинального проекта 955 – «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», на которых были подняты флаги в 2013-2014 годах. «Князь Владимир», головной корабль модернизированного проекта, вступил в строй в 2020 году.

Новейшими российскими многоцелевыми атомными подводными лодками являются корабли проектов 885 («Ясень») и 885М («Ясень-М»), по первому из которых построен только опытный образец «Северодвинск», поднявший флаг в 2014 году. Первый корабль доработанного проекта 885М – «Казань» – вступил в строй 7 мая этого года, после более чем двух с половиной лет доработки вспомогательных систем.

Вторая подлодка проекта 885М – «Новосибирск», заложенная в 2013 году, – была спущена на воду в 2019 году и в настоящее время проходит ходовые испытания. Она должна войти в состав Тихоокеанского флота в конце этого года.

Проблемы, проявившиеся в необходимости использовать только российские системы, не остановили серийное строительство большего количества кораблей этого типа. В настоящее время на верфи «Севмаш» на разных стадиях постройки находятся еще шесть подводных лодок. Корабли класса «Ясень-M» отличаются от базовой конструкции более сложной формой, что в сочетании с новыми бортовыми системами позволило сделать их намного тише. Многоцелевые подводные лодки проекта 885М, находящиеся на стадии испытаний и постройки, будут распределены между Северным и Тихоокеанским флотами.

Технические возможности верфи «Севмаш», при стабильном финансировании, позволяют ей ежегодно обеспечивать ВМФ России одной стратегической подводной лодкой 955А и двумя многоцелевыми кораблями 885М. Кроме того, предприятие продолжает ремонт и модернизацию АПЛ прежних проектов 949А («Антей») и 971 («Щука-Б»), благодаря чему они получат новые возможности как по вооружению, так и по техническому оснащению, а срок их службы, первоначально рассчитанный на 30 лет, будет увеличен вдвое.

Одновременно со строительством атомных подводных лодок четвертого поколения ведутся работы по созданию следующего пятого поколения многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок.

Стоит особо упомянуть проект, строительство которого планировалось еще во времена СССР, и было завершено как АПЛ специального назначения «Белгород» проекта 09852. Корабль предназначен стать первым носителем крупногабаритных ядерных торпед 2М39 «Посейдон». Его судостроительные и первые ходовые испытания были существенно затянуты. Пока что появилась лишь информация, что после окончания государственных испытаний «Белгород» приступит к службе на Тихоокеанском флоте.

Такая дислокация кажется вполне рациональной, ведь в этом флоте нет специальных подводных лодок (прежние проекты служат на Северном флоте), а благодаря удобному расположению баз он сможет выполнять свои задачи в любых уголках мирового океана.