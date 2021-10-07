Глава оперативного командования ВС Польши Томаш Пиотровский заявил, что на учениях «Запад-2021» Россия не только поиграла мускулами, продемонстрировав новейшие виды вооружений, но еще и применяла провокации и кибернетические атаки против Варшавы. Генерал-лейтенант уверен, что в ходе этих маневров Москва задекларировала желание вернуться на международную арену в роли мощной супердержавы.

По словам польского командующего, в текущем году учения «Запад» стали гораздо более масштабными, чем в прошлом и позапрошлом годах. Стоит отметить, что данные маневры проводятся лишь один раз в четыре года, поэтому генерал явно что-то напутал.

Учения «Запад-2021» действительно были самыми масштабными за последние годы. В них принимало участие 200 тысяч военнослужащих. Эта цифра пугает Польшу, однако на территории Беларуси в маневрах было задействовано гораздо меньше солдат и техники. Основная часть стратегической кампании прошла на российских полигонах.