Российские СМИ сообщили, что на тренировочный комплекс НИТКА в Крыму прибыла новая партия палубных истребителей. Вместо Су-33 в Саки отправились самолеты МиГ-29, пилоты которых будут учиться взлетать и садиться на палубу авианосца.

Эксперт польского издания Defence24 Максимиллиан Дура злорадствует, что Россия проводит тренировки самолетов для авианосца, которого нет. У Москвы, по его словам, остались только наземные учебные комплексы, так как единственный боевой корабль находится на ремонте и не в состоянии выйти в море.

Когда вернется «Адмирал Кузнецов»

Автор публикации, которую в эксклюзивном переводе представляет портал discover24, напоминает, что российский авианосец отправился на ремонт в центр «Звездочка» еще в 2018 году. По последней информации, уже в 2022-м «Адмирал Кузнецов» должен выйти на ходовые испытания, но так ли это на самом деле, никому не известно.

По словам Дуры, Россия периодически отправляет сигналы о том, что ремонтные работы продвигаются согласно установленного плана. Но тут же она заявляет, что испытания переносятся из-за технических проблем.

Автор напоминает, что задержки вызваны авариями в судоремонтном центре. В том же 2018 году плавучий док, в котором находился авианосец, затонул, а в 2019-м на корабле произошел сильный пожар. Во время этих происшествий погибло три человека, а также появились дополнительные поломки, которые тоже необходимо устранять.

На этот дополнительный ремонт ушло около 7 миллионов долларов, не предусмотренных бюджетов. Но главной проблемой являются даже не финансовые затраты. Срыв установленных сроков – это еще и следствие задержек от подрядчиков, которые явно не успевают своевременно предоставлять необходимые комплектующие.

Эксперт напоминает заявления российских ремонтников об отсутствии в их распоряжении паротурбинных агрегатов от предприятия «Киров-Энергомаш». Кроме того, серьезные проблемы возникли с боевой системой авианосца, о которых Москва старается не упоминать.

Все дело в том, что большую часть компонентов боевых систем изготавливали именно под корабль «Адмирал Кузнецов». В настоящий момент этих деталей нет, как и возможности изготовить их на российских предприятиях. Но без комплектующих ремонт вряд ли будет полноценным, уверен Дура. Если РФ так и не найдет требуемые запчасти, авианосец рискует остаться в ремонтном доке навсегда.