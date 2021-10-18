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Великобритания не должна сунуть нос не в свои дела, уверены жители страны, прокомментировавшие публикацию о «Северном потоке-2». В ней эксперты пишут, что российский газопровод для Лондона совершенно ничего не изменит, поэтому он выступает против его запуска.

Авторы публикации также написали, что Британию поддерживают Соединенные Штаты, считающие «Северный поток-2» политическим проектом. Читатели издания Daily Express ответили в комментариях, что Лондону не следует вмешиваться не в свое дело.

«Нам не нравится, когда другие страны суют свой нос в наши дела, поэтому и мы сами не должны влезать в вопросы, которые нас никак не касаются», – уверен один из пользователей Сети.

Другой выразил недоумение антироссийской политикой властей Великобритании:

«Нам нужно дружить с Россией, заниматься торговлей и налаживать отношения на уровне общества и государства», – высказал он свое мнение.

Напомним, что министр энергетики Квази Квартенг ранее заявил, что Британии не нужен российский газ и заключать долгосрочные контракты с Москвой она не намерена.

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