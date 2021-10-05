Реджеп Тайип Эрдоган попытался дать президенту России «политическую взятку», предложив строительство еще двух атомных электростанций, пишет издание Cumhuriyet. Авторы отмечают, что турецкий лидер сделал этот ход «без торга» и слишком уж рано раскрыл козыри, чем сыграл на руку Москве.

По словам экспертов, то же самое произошло, когда еще до переговоров с Владимиром Путиным Эрдоган заявил о необходимости изгнать военный контингент США из Сирии. Впрочем, в этой ситуации он мог просто отвлекать внимание от того факта, что и Анкаре в САР тоже делать нечего.

Авторы публикации отмечают, что Эрдоган хоть и неохотно, но идет навстречу России. И готов уступать в будущем. Поэтому не исключено, что в недалеком будущем он пойдет на мировую по Сирии и отведет своих военных от трассы М4, которая будет контролироваться правительственными силами.