Авторы американского портала CNBC заявили, что Арктика может стать новым местом для конфронтации России и Европы.

Как сообщается, в настоящее время между Россией и европейскими странами усилились противоречия из-за энергокризиса. Но, после разрешения проблем с газом, следующим предметом спора может стать Арктика.

Некоторое время назад Евросоюз предложил ввести запрет на разработку в Арктике месторождений газа, нефти и угля. За счёт этих решений Европа хочет защитить регион от разрушительных последствий, причиной которых является изменение климата.

При этом Россия управляет 53% побережья Северного Ледовитого океана и на этой территории живёт около двух миллионов россиян – практически половина всех жителей Арктики. Кроме того, Россия имеет немало богатых месторождений в регионе.

Инициатива Европы России определённо не понравится, что только ухудшит отношения с ЕС.

Ранее мы сообщали, что Европа заявила о своём праве разрабатывать новые правила для Арктики. Как было указано, ЕС также располагается в Арктике и имеет в ней важные интересы.