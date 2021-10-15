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Петр Чумаков, профессор РАН, в рамках радиоэфира на «Радио 1» отметил, что распространившаяся по миру коронавирусная инфекция была создана в лаборатории.

Согласно его словам, свидетельством этому является структура COVID-19 и особенности его эволюции. Дело в том, что он значительно отличается от своих ближайших «родственников», существующих в природе, а его мутации нарушают принципы эволюционной теории. Однако эксперт считает, что пока рано обвинять КНР в том, что именно она распространила коронавирус, так как схожие опыты проводились и в Соединенных Штатах.

Российский академик отметил, что не знает, почему утечка случилась именно в китайском Ухане. Речь может идти как об обычном человеческом факторе, так и о биологической диверсии. Чумаков добавил, что прямо сейчас китайские специалисты пытаются выяснить, где именно началась пандемия. Существует мнение, что SARS-CoV-2 начал распространяться на 2-3 месяца раньше, чем считалось ранее.

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