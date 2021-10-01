В СМИ рассказали, какие изменения произошли в законодательстве РФ с 1 октября текущего года. К примеру, у силовиков повысили оклады в зависимости от их должностей и званий.

Теперь граждане страны могут совершенно бесплатно получить вакцину, входящую в соответствующий список, как в частных, так и в государственных медицинских учреждениях. Изменены правила прохождения технического осмотра для некоторых автовладельцев. Дело в том, что подошел к концу дополнительный период действия диагностических карточек, которые должны были истечь до 30 сентября нынешнего года.

Следующее изменение коснулось пособий на детей, выплачиваемых семьям с недостаточным доходом, – сейчас для их получения необходимо обязательно иметь банковскую карточку «Мир». Планируется также обязать малоопытных инвесторов проходить специальные тесты перед проведением сделок с комплексными финансовыми инструментами. Тестирование будет проводиться бесплатно.