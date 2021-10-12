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Издание Financial Times обвинило европейцев в том, что произошёл газовый кризис.

Как сообщается, за прошедшие десять лет Европа усилила свою зависимость от газа из России. США при этом предостерегали от этого шага.

Однако США не имеют возможности компенсировать Европе недостаток газа. Так, 41% потребляемого газа поступает из России. Великобритания получает намного меньше российского газа, но колебания цен оказывают влияние и на неё.

Авторы публикации указывают, что Евросоюз не выстроил автономную энергетическую систему. Это привело к сильной зависимости от внешних поставок. Кроме того, указывается, что ЕС и Великобритания не обратили внимания на роль природного газа в качестве переходного топлива в декарбонизации экономики.

В итоге, как было заявлено, сильный скачок цен на газ является наказанием для политиков за близорукость.

Ранее мы сообщали о том, что Молдавия собирается подписать новый контракт с «Газпромом» на поставку газа. Также отмечается, что страна рассчитывает на льготную стоимость газа.

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