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Польский генпрокурор Збигнев Зебро разозлил читателей немецкого издания Der Spiegel своим заявлением об игнорировании наложенных Евросоюзом штрафов. Он высказался в том духе, что на эти цели нельзя тратить «ни злотого».

Так глава Минюста прокомментировал штрафы в миллион евро в день за отказ подчиняться законодательству ЕС и еще полмиллиона – за закрытие шахты Туров, которая располагается на границе с Чехией.

«Польше нет места в Евросоюзе — пора этой стране покинуть ЕС», — написал в комментариях к публикации пользователь под ником Broko.

Еще один читатель заявил, что ни Польша, ни Венгрия не должны быть в Евросоюзе. Их приняли в ЕС по ошибке, которую сейчас нужно срочно исправлять.

Примерно в таком духе высказывались и другие комментаторы. Они уверены, что раз уж Польша вступила в ЕС, то должна выполнять его требования. Или снова задуматься о «Варшавском договоре».

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