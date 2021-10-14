Читатели сайта телеканала Fox News посчитали насмешкой недавнее заявление президента РФ Владимира Путина об отношениях с лидером США Джо Байденом.

Как сообщается, недавно Путин заявил, что отношения с Байденом у него рабочие и устойчивые. Кроме того, он высказался насчёт визита Виктории Нуланд в Москву, заявив, что она способствует установлению отношений между странами на высоком уровне.

Однако пользователям Сети слова Путина показались насмешкой. Также они раскритиковали и Байдена, заявив, что именно он виноват в таких взаимоотношениях с Россией. Читатели назвали американского лидера бесполезным, который ничего не помнит и тянет США на дно.

Также было заявлено, что Путин понимает, что сможет обставить Байдена и его вялую внешнюю политику с лёгкостью. Другие читатели считают, что Путин имеет достаточно власти, чтобы контролировать Байдена и если он скажет лидеру США прыгнуть, то тот лишь спросит, как высоко. Ещё один пользователь Сети заявил, что Путин над Америкой смеётся, а Китай хихикает.

Но другие комментаторы указали, что США и России лучше работать сообща.

Недавно авторы агентства Politico заявили, что санкции против “Северного потока-2” не будут вводиться, пока Байден является президентом США. Однако Конгресс выступает против этой позиции.