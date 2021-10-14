Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели сайта телеканала Fox News посчитали насмешкой недавнее заявление президента РФ Владимира Путина об отношениях с лидером США Джо Байденом.

Как сообщается, недавно Путин заявил, что отношения с Байденом у него рабочие и устойчивые. Кроме того, он высказался насчёт визита Виктории Нуланд в Москву, заявив, что она способствует установлению отношений между странами на высоком уровне.

Однако пользователям Сети слова Путина показались насмешкой. Также они раскритиковали и Байдена, заявив, что именно он виноват в таких взаимоотношениях с Россией. Читатели назвали американского лидера бесполезным, который ничего не помнит и тянет США на дно.

Также было заявлено, что Путин понимает, что сможет обставить Байдена и его вялую внешнюю политику с лёгкостью. Другие читатели считают, что Путин имеет достаточно власти, чтобы контролировать Байдена и если он скажет лидеру США прыгнуть, то тот лишь спросит, как высоко. Ещё один пользователь Сети заявил, что Путин над Америкой смеётся, а Китай хихикает.

Но другие комментаторы указали, что США и России лучше работать сообща.

Недавно авторы агентства Politico заявили, что санкции против “Северного потока-2” не будут вводиться, пока Байден является президентом США. Однако Конгресс выступает против этой позиции.

Вам может понравиться

El Mundo: Столтенберг предостерег Европу от создания собственного оборонного альянса

Обида Франции заставляет ее развивать идею развития вооруженных сил Евросоюза, но ЕС не должен создавать подобные формирования, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит издание El Mundo. Авторы

ВКС России разбомбили южный Идлиб, не дав Турции закрепиться в Сирии

Россия атаковала в Сирии южную часть провинции Идлиб, нанеся удары по боевикам и территории, на которой находится турецкая армия, сообщает Avia.pro. Как сообщается, президент Турции Реджеп Эрдоган ранее отказался выводить
  • Анна
  • 12.10.2021
  • читать 1 минуту

РИА «Новости» раскрыло, что на самом деле везёт Виктория Нуланд в Россию

Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву привлекает к себе немало внимания, так как она уже давно стала для России символом контролирования Украины со стороны Штатов. Как отмечается, Нуланд
  • Анна
  • 12.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 октября – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 14 октября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 октября – пасмурно, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 октября – небольшой дождь, до 14 °C | Королев: погода, 14 октября – облачно с прояснениями, до 19 °C | Подольск: погода, 14 октября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 14 октября – ясно, до 20 °C |