В информационном агентстве Politico отметили, что пока Джо Байден будет занимать пост президента США, Белый дом не станет вводить ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2», несмотря на протесты Конгресса.

Отмечается, что между конгрессменом Тедом Крузом и администрацией президента возник конфликт. Сенатор не позволяет назначить несколько десятков дипломатов, пытаясь тем самым убедить Байдена более решительно выступить против трубопровода. В Вашингтоне уверены, что подобная ситуация может сильно ударить по позициям страны на международной арене.

Джейк Салливан, один из помощников американского лидера, попытался провести переговоры с Крузом, но журналисты отмечают, что они закончились не очень хорошо. Сенатор заявил, что продвинет утверждение кандидатур только после ввода санкций. Однако в Белом доме не станут этого делать.