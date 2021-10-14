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В информационном агентстве Politico отметили, что пока Джо Байден будет занимать пост президента США, Белый дом не станет вводить ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2», несмотря на протесты Конгресса.

Отмечается, что между конгрессменом Тедом Крузом и администрацией президента возник конфликт. Сенатор не позволяет назначить несколько десятков дипломатов, пытаясь тем самым убедить Байдена более решительно выступить против трубопровода. В Вашингтоне уверены, что подобная ситуация может сильно ударить по позициям страны на международной арене.

Джейк Салливан, один из помощников американского лидера, попытался провести переговоры с Крузом, но журналисты отмечают, что они закончились не очень хорошо. Сенатор заявил, что продвинет утверждение кандидатур только после ввода санкций. Однако в Белом доме не станут этого делать.

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