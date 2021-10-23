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Читатели немецкого издание Die Zeit высказались по поводу газового кризиса в Европе.

В частности, читатели высказались насчёт реакции России. Как было отмечено, российские власти поступают мягко, так как, несмотря на множество различных санкций, они всё ещё продолжают поставки газа в Европу. Кроме того, читатели издания заявили, что в «ультиматум» Москвы, согласно которому поставки газа будут осуществляться в обмен на сертификацию «Северного потока-2», не верят.

Так, было указано, что работа газопровода выгодна не только России, но и Европе. Даже если Россия действительно ставит какие-то ультиматумы ради работы газопровода, то, по словам читателей, это не хуже, чем вводимые Германией санкции против России.

Также было заявлено, что Европа навредила сама себе, а теперь пытается выйти из ситуации. Что касается поставок газа из США, то они предпочитают продавать газ в Азию, так как это выгоднее.

Авторы датского издания Jyllands-Posten недавно заявили о том, что энергетический шантаж со стороны России очевиден. Как было заявлено, за газовым кризисом стоят Кремль и “Газпром”.

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