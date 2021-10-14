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В комментариях британского информагентства Daily Mail многие пользователи решили обратиться к Владимиру Путину, лидеру РФ, в связи с возникшим в Европе топливным кризисом.

Один из читателей попросил главу российского государства спасти Британию от Бориса Джонсона, руководителя британского правительства. Другой комментатор отметил, что действия Европейского Союза по отношению к «Северному потоку – 2» не поддаются логике, так как им движет лишь паранойя. Он добавил, что РФ всегда выполняла свои обязательства по газовым сделкам, поэтому никаких опасений по этому поводу быть не может.

Некоторые читатели призвали перестать обвинять во всем Россию, отметив, что в сложившейся ситуации в Великобритании виноват только Джонсон. Другие пользователи заявили, что были бы рады увидеть Путина во главе страны.

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