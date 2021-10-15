Британское издание Daily Express в своей новой публикации рассказало об истребителях пятого поколения Су-57, о таких их преимуществах перед американскими F-35, как повышенная маневренность, скорость, максимальная высота. Также они написали об искусственном интеллекте, который берет на себя функции второго летчика.

Журналисты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», также написали, что Соединенные Штаты воспринимают новую разработку и стремление ВКС России обновить с ее помощью свой авиапарк воспринимают как вызов для себя В США даже ходили разговоры, что президент РФ Владимир Путин пытается затравить своего коллегу Джо Байдена.

Читатели издания восхитились возможностями российского истребителя. В комментариях они написали, что Британия точно не сможет противостоять стране, вооруженной такими самолетами. Пользователи предложили руководству страны заявить о выходе из НАТО, чтобы не дожидаться боевых действий в Балтийском море.

Комментаторы также написали, что вряд ли Джо Байдена может напугать Су-57. В силу возраста американский президент давно уже не воспринимает реальную действительность вокруг, поэтому может вообще не помнить о существовании и самолета, и даже самой России.