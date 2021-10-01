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Читатели британского издания The Independent высказали в комментариях свое недовольство действиями Соединенных Штатов, которые включились в гонку гиперзвуковых вооружений. Они написали, что столь продвинутая страна, как США, могла бы придумать что-то совершенно новое, а не пытаться скопировать российские технологии.

Кроме того, британцы возмутились хвастливыми заявления Вашингтона об успешных испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты HAWC.

«Как будто Соединенным Штатам действительно необходимо увеличить скорость, с которой они способны нести безграничные разрушения и смерть на нашей планете», – написал один из читателей.

Другой напомнил, что от американских ракет все чаще гибнет гражданское население и волонтеры, работающие в странах, в которых США затевают войны:

«У сотрудников гуманитарных организаций и невинных мирных граждан появилась еще одна причина для страха», – заметил он.

Еще один пользователь заявил, что Вашингтону нечем гордится, так как гиперзвуковое оружие уже несколько лет успешно испытывается Россией и так же успешно разрабатывается в Китае. По его словам, США не достигли ничего нового, а просто начали догонять ключевых конкурентов. Что совсем не является поводом для гордости.

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