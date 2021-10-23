В китайских СМИ сообщили, что в северной части КНР на крупном химпредприятии произошел мощный взрыв, унесший жизни 4-х человек. Еще 3-е рабочих получили различные травмы.

Отмечается, что данное происшествие случилось вчера, 22 октября, примерно в одиннадцать часов вечера по местному времени на предприятии организации Zhonggao Chemical, расположенном в индустриальной зоне «Баинь аобао», находящейся во Внутренней Монголии. В издании ChinaNews отмечают, что взрыв прогремел в одном из цехов.

Пожар в цеху смогли ликвидировать в 00:50 следующего дня. Всем потерпевшим оказали необходимую медпомощь. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На данный момент времени работа на предприятии была остановлена. Специалисты пытаются установить причины случившегося.