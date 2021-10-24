Заявление главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости продемонстрировать России способность НАТО применять оружие вполне можно расценивать как объявление войны. И действовать соответствующим образом, жестко отвечая на подобные попытки, считает политолог Академии военных наук Сергей Судаков.

Он отметил, что сам считает это заявление casus belli – формальным поводом для объявления войны. То есть, согласно высказыванию Крамп-Карренбауэр, НАТО должен потопить российский корабль или сбить самолет, чтобы посмотреть, к чему это приведет.

По мнению Судакова, это вполне в стиле Североатлантического альянса, который постоянно самоутверждается и доказывает собственную значимость исключительно кровью и войнами. Оборонительную функцию, ради которой был создан блок, он не выполнил ни единого раза, поэтому его нужно просто распустить.

Эксперт уверен, что Россия должна потребовать от Германии не только объяснения позиции министра обороны, но и извинений. Так как ее высказывание было поводом для объявления войны.