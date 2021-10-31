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В информагентстве Bloomberg, сославшись на Джеймса Ставридиса, бывшего главнокомандующего Североатлантического альянса, отметили, что Владимир Путин, лидер РФ, представляет собой умного тактика.

Согласно словам адмирала американского ВМФ в отставке, НАТО сейчас пытается сконцентрировать свое внимание на КНР, однако он считает, что угрозу со стороны Поднебесной нельзя рассматривать без учета РФ. Ставридис напомнил, что Москва постоянно расширяет сотрудничество с Пекином, регулярно проводя совместные военные маневры в разных регионах мира.

Американский военный считает Путина хорошим тактиком, готовым при необходимости пойти на риск. Он добавил, что хоть в России наблюдается снижение численности населения, а ее экономика остается недиверсифицированной, однако она все еще имеет огромный ядерный арсенал, поэтому НАТО следует продолжать следить за ее действиями.

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