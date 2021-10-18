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Читатели британского таблоида Express потребовали у НАТО прекратить провокации против России. В комментариях к публикации о бомбардировщике B-1B Lancer, появившимся над Японским морем в разгар российско-китайских учений пользователи написали, что Альянс сильно пожалеет, если продолжит «тыкать палкой в медведя».

«НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские», — напомнил один из читателей.

Другой заявил, что НАТО поход на «взрослого ребенка», который никак не наиграется понравившейся ему детской игрушкой.

Напомним, что на перехват бомбардировщика был отправлен истребитель МиГ-31. Он сопроводил американский самолет от российских границ. Нарушений воздушного пространства со стороны B-1B зафиксировано не было.

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