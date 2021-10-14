Размещение на Украине оборонной миссии ЕС для «защиты от России» будет по-настоящему опасным. Но только не для РФ, а для самого Евросоюза, уверены читатели британского издания Daily Express.

В таблоиде появилась статья, авторы которой уверены, что миссия ЕС на Украине заставит президента России Владимира Путина изменить свою политику. Однако читатели с этим совершенно не согласны.

В комментариях они пишут, что совершенно неясно, чем будут заниматься военнослужащие из Европы на Украине. Пока Россия не нападает и не собирается этого делать, необходимости в какой-либо защите для Киева нет. Если же РФ вдруг решит перейти в наступление, европейские военные ничем не смогут помочь украинской армии, потому что по всем параметрам уступают ВС России.

Миссия ЕС, по мнению британцев, вызывает смех во всем мире, так как ни одна из стран Европы не рискнет вступать в противостояние с Москвой. Даже при поддержке НАТО.