Сотрудники британского зоопарка Marwell Zoo придумали способ использовать навоз животных во благо планеты.

Как сообщается, навоз используется для получения чистой энергии. Утром сотрудники зоопарка убирают навоз из вольеров, который затем уходит на переработку. Его измельчают, высушивают, и в завершение спрессовывают. Получившиеся брикеты используются для парового котла на биомассе.

К системе подключён один из павильонов зоопарка. Брикеты из навоза позволяют полностью отапливать это помещение.

Кроме того, как было заявлено, этот способ даст возможность зоопарку уменьшить выбросы углекислого газа на 220 тонн каждый год. Также зоопарк будет экономить на ископаемом топливе, которое в настоящее время подорожало.

Ранее учёные предложили новый способ снижения расходов топлива на кораблях. Для этого планируется использовать принцип, по которому утята плывут за уткой.