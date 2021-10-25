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Россия и Китай разрабатывают новейшие боевые системы, которые таят в себе опасность для Лондона, заявил начальник штаба обороны британских ВС Николас Картер. По его словам, Соединенному Королевству стоит взять курс на сдерживание этих стран.

Картер отметил, что «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая – это «системные вызовы». Им нужно противостоять уже сейчас, поэтому Великобритания должна разработать стратегию сдерживания.

Британские читатели не согласились с Картером. В комментариях они написали, что главную угрозу для Лондона представляет действующее правительство. Оно позволяет вторгаться в страну тысячам жителей пустынь на резиновых лодках, причем еще ни разу не заявило об их опасности для британского общества.

Пользователь Donkeynick добавил, что для «сдерживания российской угрозы» Великобритании достаточно прекратить сунуть нос на Украину и демонстрировать солидарность с Киевом.

Еще один комментатор Sam’s here обвинил во всем происходящем в мире сейчас экс-президента Барака Обаму. Именно он, по мнению читателя, наводнил мир ложью и дал старт новой гонке вооружений.

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  • Анна
  • 24.10.2021
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