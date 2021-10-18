Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новый японский премьер Фумио Кисида заявил, что Токио готов изменить оборонную стратегию и внести в нее пункт об ударе на опережение по вероятному противнику. Военный эксперт Антон Бредихин считает, что Япония может также объединиться с Соединенными Штатами, чтобы усилить борьбу не только с Северной Кореей и Китаем, но еще и с Россией.

Кисида мгновенно изменил внешнюю политику Японии. Он заявил права на Курильские острова, неоднократно заявлял о необходимости срочного подписания мирного договора с РФ по итогам Второй мировой.

Действовать на нервы России Токио помогают и Соединенные Штаты. Они сперва устроили провокацию с эсминцем Chafee, а затем задействовали истребитель B-1B Lancer, на перехват которого пришлось отправлять истребитель МиГ-31.

По мнению Бредихина, это только начало. Провокации будут продолжаться и дальше, так как Соединенные Штаты видят в Японии еще одного участника военно-политического блока AUIKUS. Это своеобразное «НАТО-2» создано для противодействия не только Китаю, но и России.

Если США действительно введут Японию в этот альянс, то в геополитической карте мира произойдут некоторые изменения. НАТО может исчезнуть вообще, а AUKUS будет исполнять главные роли в играх Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

Слуцкий: Россия более чем адекватно ответила НАТО на необоснованную высылку дипломатов

Североатлантический альянс в последние годы делал все возможное, чтобы разорвать дипломатические отношения с Россией и все-таки добился своего. Высылка дипмиссии РФ стала последней каплей в чаше терпения, поэтому Москва ответила

Bild: Ангела Меркель устроила Германии экстремально дорогую зиму

Перед своим уходом с поста канцлера Ангела Меркель устроила Германии и всей Европе очень «дорогую зиму», пишет журналист Юлиан Рёпке в издании Bild. По его словам, именно уходящая на покой

В Сирии на мине подорвался автомобиль с турецкими военнослужащими

Бронеавтомобиль турецких военнослужащих подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном на автостраде Маарет Мисрин, сообщает агентство «РИА Новости». В настоящий момент известно о двух пострадавших, хотя некоторые арабские издания написали о
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 октября – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 18 октября – переменная облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 18 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 18 октября – небольшая облачность, до 18 °C |