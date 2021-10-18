Новый японский премьер Фумио Кисида заявил, что Токио готов изменить оборонную стратегию и внести в нее пункт об ударе на опережение по вероятному противнику. Военный эксперт Антон Бредихин считает, что Япония может также объединиться с Соединенными Штатами, чтобы усилить борьбу не только с Северной Кореей и Китаем, но еще и с Россией.

Кисида мгновенно изменил внешнюю политику Японии. Он заявил права на Курильские острова, неоднократно заявлял о необходимости срочного подписания мирного договора с РФ по итогам Второй мировой.

Действовать на нервы России Токио помогают и Соединенные Штаты. Они сперва устроили провокацию с эсминцем Chafee, а затем задействовали истребитель B-1B Lancer, на перехват которого пришлось отправлять истребитель МиГ-31.

По мнению Бредихина, это только начало. Провокации будут продолжаться и дальше, так как Соединенные Штаты видят в Японии еще одного участника военно-политического блока AUIKUS. Это своеобразное «НАТО-2» создано для противодействия не только Китаю, но и России.

Если США действительно введут Японию в этот альянс, то в геополитической карте мира произойдут некоторые изменения. НАТО может исчезнуть вообще, а AUKUS будет исполнять главные роли в играх Соединенных Штатов.