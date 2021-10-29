Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже запросил у США серию модернизации F-16 и, по всей видимости, использует идею закупки истребителей у России в качестве политического рычага. Об этом пишет американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце заявил, что Анкара может рассчитывать на Россию, чтобы купить истребители Су-35 и Су-57 и совместно производить двигатели, это сразу же вызвало очередной раунд дебатов в сообществе НАТО, а также и в собственном силовом ведомстве Турции о том, действительно ли возможно интегрировать российские самолеты в основанные на стандартах НАТО ВВС Турции.

Здесь, скорее всего, имеет место политическая позерство. Анкара уже сделала свой первый шаг по замене устаревших F-16, когда в сентябре она направила официальное письмо с запросом в Вашингтон на закупку 40 новых F-16 Viper Block 70 и комплектов модернизации для других самолетов этого типа. Если бы Турция действительно предпочла российские истребители, она не стала бы совершенствовать F-16.

Однако санкции США против Турции из-за покупки систем С-400 и высокая враждебность Конгресса США по отношению к Эрдогану привели к тому, что официальные лица Анкары крайне пессимистично настроены в отношении предполагаемой сделки с F-16 на сумму 6 миллиардов долларов, которая все еще нуждается в американском одобрении.

Неясно, сколько боевых самолетов Турция может закупить у России, если она пойдет дальше сделанных заявлений. Вероятно, Анкара будет стремиться приобрести около 35 единиц Су-35, которые рассматриваются как эквивалент F-16, или меньшее количество Су-57 пятого поколения.

Джан Касапоглу, директор программы оборонных исследований базирующегося в Стамбуле аналитического центра EDAM, считает, что сделка по F-16 Viper – это основной план Турции для преодоления разрыва до тех пор, пока ее национальный боевой самолет не будет принят на вооружение.

Озгур Экси, главный редактор ведущего турецкого оборонного веб-сайта, с этим не согласен. Он считает, что если Анкара не сможет завершить сделку по F-16 с Вашингтоном, альтернативой вполне могут стать истребители Saab JAS-39 Gripen шведского производства, поскольку они соответствуют стандартам совместимости НАТО и сравнительно дешевле.

Однако оба они согласны с тем, что введение российских истребителей в состав турецкого флота сопряжено не только с политическими, но и техническими, и логистическими проблемами.

«С военной точки зрения использование смешанного арсенала российских и американских самолетов было бы чрезвычайно дорогостоящим и обременительным для любой страны. Это станет дополнительным бременем в связи с требующейся покупкой российских боеприпасов, запасных частей, подсистем, датчиков и так далее. Это также означало бы операционную зависимость от РФ при сертификации дополнительных функций, таких как умные боеприпасы собственного производства Турции и датчики отечественного производства», – отметил Касапоглу.

Исмаил Демир, глава турецкого агентства государственных оборонных закупок, известного как SSB, намекнул на аналогичные опасения, но сказал, что Турция не может закрыть дверь для российского варианта.

«Мы не можем полностью сказать «нет», особенно если мы окажемся в действительно тяжелой ситуации», – заявил он.

Итак, если Конгресс США заблокирует продажу F-16 или администрация Байдена просто не одобрит ее, какой будет альтернатива?