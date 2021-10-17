Даже с учетом того, что новые вертолеты у армии США появятся лишь через несколько лет, служба уже корректирует методику обучения своих авиаторов, чтобы подготовить их к новой тактике и процедурам для будущих войн. Об этом пишет американское военное издание Breaking Defense, перевод представлен изданием discover24.ru.

За последние 20 лет контртеррористических операций армейские винтокрылые машины, использовались в боевых миссиях, как правило, на больших высотах. Но на будущем поле боя армия будет летать в нижнем ярусе воздушного пространства, чтобы избежать возможности перехвата средствами ПВО со стороны передовых противников, таких как Китай и Россия.

«Мы собираемся летать с более низким профилем полета, чем последние 20 лет в операциях по борьбе с повстанцами, и поэтому уже сегодня мы меняем способ обучения армейских авиаторов», – заявил генерал-майор Дэвид Фрэнсис, командующий Центром армейской авиации США, на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA).

Армия США намерена усовершенствовать свой винтокрылый парк в рамках своей амбициозной общей стратегии модернизации. Служба строит вертолет-разведчик следующего поколения по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft, который, как предполагается, должен быть запущен в 2030 году. Компании Textron Bell и Lockheed Martin Sikorsky борются друг с другом за этот контракт. Армия также пытается выставить на вооружение будущий дальний штурмовой вертолет к 2030 финансовому году.

По словам генерал-майора Вальтера Рюгена, директора группы по будущим вертикальным подъемным машинам, полеты на меньшей высоте бросают вызов возможностям перехвата средствами ПВО, созданным почти равнозначными противниками США, такими как Россия и Китай. По его словам, эти системы гораздо более эффективны против самолетов, которые летают высоко и быстро.

«У парней, которые действуют на низких высотах, есть много пробелов в обороне, и мы намерены использовать эти пробелы, чтобы бороться и побеждать», – сказал Руген.

Подготовка Армии США к новым возможностям вертикального подъема потребовала многих изменений в обучении. Фрэнсис сказал на мероприятии AUSA, что служба изменила способ выполнения действий в чрезвычайных ситуациях, «чтобы учитывать улучшенные технологии, которые у нас будут». Он добавил, что служба меняет способы противостояния «различным» угрозам ПВО, используя технологии, которые являются частью оборудования для обеспечения живучести самолетов, а также будущую тактику, методы и процедуры. По словам Фрэнсиса, живучесть самолета включает в себя как его общую конструкцию, так и бортовое оборудование для обеспечения живучести, а также подготовку пилотов.

Рюген сообщил, что большая часть работ по обеспечению живучести и предотвращению сбития вертолетов засекречена, но служба осуществила перечень из 25 мер для в этом направлении. Это на семь позиций больше, чем указывала RAND Corp. в серии своих отчетов по армейской авиации США. В частности, создание вертолета с модульной архитектурой открытых систем – это еще один способ, которым служба планирует решить проблему “живучести” и добавить в будущем расширенные возможности по мере развития технологий.