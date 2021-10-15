В болгарском информационном агентстве «Дневник» появился материал о наличии связи между РФ и энергетическим кризисом в Евросоюзе. В комментариях под ним болгары предложили надежный метод по его решению.

В опубликованной статье указывается, что Россия якобы воспользовалась своими энергоресурсами для геополитического шантажа. Некоторые комментаторы поддержали авторов публикации, а другие отметили, что для решения возникшей проблемы необходимо лишь, чтобы Европа признала Крым частью РФ и избавилась от влияния Соединенных Штатов.

По словам читателей издания, необходимо воспользоваться принципами демократии, то есть провести опрос жителей Евросоюза и узнать, хотят ли они пользоваться российским газом. Они предположили, что многие ответят «да». Еще один пользователь отметил, что европейцы недовольны из-за того, что они хотели покупать «голубое» топливо по ценам 2018 года, которые были заметно ниже нынешних расценок.