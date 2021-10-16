Многие читатели болгарского информационного агентства «Факти» считают, что РФ действует правильно на фоне образовавшегося на европейском газовом рынке кризиса.

Согласно словам ряда комментаторов, хоть западные страны и обвиняют Россию в геополитическом шантаже, однако зарубежные инвесторы не спешат бросать «Газпром» – это показывает, что Москва выбрала правильную стратегию. Акции российской компании «взлетели вверх», что демонстрирует правильный подход ее руководства к сложившейся проблеме.

Многие пользователи также подвергли критике действия Соединенных Штатов. Им интересно, почему американцы не стали поставлять в Евросоюз свой сжиженный газ. Они напомнили о существовании 15 европейских терминалов, которые работают лишь на 40% от своей полной силы. Американские компании тем временем продают СПГ в Азию, где цены на топливо еще выше.