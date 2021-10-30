Президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявления о постепенно росте цен на нефть и заявил, что реальный показатель – это 100 долларов за баррель. Это его высказывание спровоцировало панику в Соединенных Штатах и Японии, сообщило издание Bloomberg.

По инсайдерской информации, Вашингтон первым забил тревогу и возобновил давление на ОПЕК+, чтобы добиться увеличение объемов добычи «черного золота». Позже к нему присоединились Япония и Индия.

Китай, по заявлению журналистов, официально не реагирует на эти действия, однако поддерживает США и Японию в кулуарах. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что давление на ОПЕК+ особенно усилилось в последние пару дней, так как цены на нефть достигли давно невиданного показателя в 85 долларов за баррель.