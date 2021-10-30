Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на заявления о постепенно росте цен на нефть и заявил, что реальный показатель – это 100 долларов за баррель. Это его высказывание спровоцировало панику в Соединенных Штатах и Японии, сообщило издание Bloomberg.

По инсайдерской информации, Вашингтон первым забил тревогу и возобновил давление на ОПЕК+, чтобы добиться увеличение объемов добычи «черного золота». Позже к нему присоединились Япония и Индия.

Китай, по заявлению журналистов, официально не реагирует на эти действия, однако поддерживает США и Японию в кулуарах. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что давление на ОПЕК+ особенно усилилось в последние пару дней, так как цены на нефть достигли давно невиданного показателя в 85 долларов за баррель.

Вам может понравиться

Шерпа РФ в G20 анонсировала возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации

Шерпа РФ в Большой двадцатке Светлана Лукаш заявила, что на саммите G20 30-31 октября могут быть достигнуты договоренности о взаимном признании сертификатов об иммунизации от Covid-19. Она пояснила, что сейчас

Экс-советник Буша: У Грузии и Украины нет шансов вступить в НАТО в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет Украина и Грузия точно не станут участниками Североатлантического альянса, уверен экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм. Он отметил, что НАТО пообещал этим двум странам

Тюрколог Мавашев рассказал о причинах, из-за которых Турция продала Украине дроны Bayraktar TB2

Тюрколог Юрий Мавашев рассказал, зачем Турция продаёт Украине беспилотники Bayraktar TB2. Согласно его заявлению, для Турции главное – это собственные интересы. Продавая беспилотники Турция извлекает из этого выгоду. Помимо денег,
  • Анна
  • 28.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 октября – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 октября – ясно, до 8 °C | Королев: погода, 30 октября – ясно, до 12 °C | Подольск: погода, 30 октября – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 30 октября – ясно, до 13 °C |