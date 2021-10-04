Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Резкий рост цен на энергоносители усугубит кризис, с которым столкнулась планета из-за пандемии коронавируса. Из-за Covid в Британии, например, возник дефицит продуктов, так как в стране не хватает водителей, чтобы своевременно доставлять товары в магазины. То же самое наблюдается и в ряде других стран, пишет издание Bloomberg.

Автор публикации Майкл Уинфри уверен, что после подорожания газа и стремительного роста цен на электроэнергию ситуация значительно ухудшится. Особенно в том случае, если прогнозы синоптиков о холодной зиме окажутся точными.

Мир стоит на пороге серьезного глобального кризиса и в настоящий момент неизвестно, что может его предотвратить, заявляет Уинфри.

Напомним, что ранее сообщалось о привлечении военнослужащих к распределению бензина. Все дело в том, что из-за упомянутой выше нехватки водителей, доставлять топливо на заправки и конечным потребителям просто некому.

Вам может понравиться

Бритни Спирс удивила поклонников серией откровенных фотографий

Певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram поделилась целой серией откровенных фото. На представленных кадрах исполнительница позирует обнажённой в ванне, а также на пляже. На фотографиях, сделанных на пляже,
  • Анна
  • 02.10.2021
  • читать 1 минуту

Китай попросил помощи у России с электроэнергией

Китай обратился к России с просьбой увеличить поставки электроэнергии. Об этом сообщает The Telegraph. Как сообщается, в Китае в последнее время участились случаи отключения электричества. Согласно заявлению издания, это происходит
  • Анна
  • 02.10.2021
  • читать 1 минуту

Политолог Романенко: Венгрия преподала Киеву хороший урок, отказавшись от транзита газа через Украину

Украина не имеет права требовать у Венгрии сохранить транзит газа через свою ГТС, уверен киевский политолог Юрий Романенко. В своем блоге на сайте «Гордон» он написал, что действия Будапешта стали
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 4 октября – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 октября – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 4 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 4 октября – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 4 октября – небольшой дождь, до 10 °C |