Резкий рост цен на энергоносители усугубит кризис, с которым столкнулась планета из-за пандемии коронавируса. Из-за Covid в Британии, например, возник дефицит продуктов, так как в стране не хватает водителей, чтобы своевременно доставлять товары в магазины. То же самое наблюдается и в ряде других стран, пишет издание Bloomberg.

Автор публикации Майкл Уинфри уверен, что после подорожания газа и стремительного роста цен на электроэнергию ситуация значительно ухудшится. Особенно в том случае, если прогнозы синоптиков о холодной зиме окажутся точными.

Мир стоит на пороге серьезного глобального кризиса и в настоящий момент неизвестно, что может его предотвратить, заявляет Уинфри.

Напомним, что ранее сообщалось о привлечении военнослужащих к распределению бензина. Все дело в том, что из-за упомянутой выше нехватки водителей, доставлять топливо на заправки и конечным потребителям просто некому.