На видеоканале Binkov’s Battlegrounds хорватских экспертов выпустили ролик, касающийся степени подготовки и оснащенности сухопутных войск РФ.

Согласно их словам, численность наземных подразделений равна 52 процентам от общего количества вооруженных сил России, что на 5 процентов больше, чем аналогичное соотношение в Соединенных Штатах. При этом специалисты считают, что в российских войсках наблюдается недостаток в подразделениях, занимающихся обеспечением тыла и поддержкой фронтовых линий.

По мнению экспертов, российские бойцы сухопутных подразделений имеют хорошее оснащение и постепенно переводятся на контрактную основу. Однако Москва тратит большое количество денег на их содержание, что снижает возможности для увеличения существующих ВС. В видео также рассказывается о попытке командования создать армейский резерв, который в теории позволит ему призвать около 2 000 000 солдат, однако в действительности их будет не более 700 000 человек.