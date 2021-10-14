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Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал публикацию американского аналитика Дэвида Экса о возможности НАТО устроить голод в Калининградской области. Он отметил, что журналист не учел одной скромной детали. Как только появятся малейшие признаки блокады, в Сувалкском коридоре появится столько российских танков, что Польша истерически взвоет.

«Как только появятся любые признаки блокирования Калининградской области, то ждите могучие танковые орды России и Беларуси, которые направятся к Сувалкскому коридору. Полетят путинские соколы и очистят небо», – заявил полковник в отставке.

Баранец напомнил, что для «блокады» НАТО намеревается использовать ракеты Blue Spear израильского производства, которые будут размещены на территории Эстонии. С их помощью Альянс якобы может перекрыть морской путь в Балтийском море и отрезать Калининградскую область от поставок продовольствия.

По мнению российского эксперта, эта ракета имеет дальность поражения целей в 300 км и относительно маленькую боеголовку, поэтому ей не сравниться с ракетными комплексами, расположенными в Калининграде.

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