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На очередной Генассамблее ООН глава российского МИД Сергей Лавров провел настоящую «лобовую атаку» на Соединенные Штаты. Он безжалостно раскритиковал Белый дом и проводимую им политику, пишет китайское издание Baijiahao.

Китайские эксперты напомнили, что Лавров обвинил США в разделении остальных государств на «своих» и «чужих». Также он отметил, что Вашингтон по неизвестным причинам присвоил себе право учить другие государства, как нужно жить. Чем это заканчивается, было хорошо видно в Афганистане, заявил глава дипломатического ведомства России.

Критика Соединенных Штатов была основной частью речи Лаврова. Помимо этого, он говорил, что ООН постепенно сдает позиции и утрачивает свое влияние в мире, упоминал о пандемии, терроризме и климате.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что только российский представитель открыто высказался против политики Соединенных Штатов. Остальные просто смолчали, хотя многие считают точно так же, как и Лавров.

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