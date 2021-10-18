На новостном сайте «Авиа.про» отмечают, что азербайджанским войскам удалось ликвидировать около 50 единиц военной техники Армении всего одним ударом, использовав ракетную установку Spike NLOS, разработанную в Израиле.

Авторы материала отмечают, что на фото, сделанных спутником, можно увидеть признаки боевых столкновений и несколько десятков нейтрализованных военных машин, разбросанных по обширной территории. Данный район находится неподалеку от населенного пункта Нюзгяр. Приобретенные Баку израильские комплексы смогли сыграть значительную роль в уничтожении армянских войск в Нагорном Карабахе.

Указывается, что Азербайджан смог уничтожить большую часть бронетехники и систем ПВО Армении именно с помощью этих установок. При этом эксперты заявляют, что этого можно было бы не допустить в случае покупки Ереваном новейших российских ЗРПК «Панцирь-С».