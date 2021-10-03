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Тегеран обвинил Баку в сотрудничестве с Армией обороны Израиля. В Иране заявили, что Азербайджан разрешил Тель-Авиву использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по иранской территории.

Портал Avia.Pro, опубликовавший эту новость, ссылается на американского конгрессмена Элиота Эгеля. Тот предположил, что именно израильская сторона атаковала ядерный бункер Ирана, в результате чего тот получил серьезные повреждения.

Эгель подтвердил, что Израиль наносил удары из воздушного пространства Азербайджана, причем делал это с разрешения Баку. Официальный Тегеран уже заявил, что обязательно ответит на такие действия соседнего государства.

Напомним, что в последние недели Азербайджан с помощью Турции устраивает провокации на иранской границе, пытаясь спровоцировать Тегеран на развязывание вооруженного конфликта. Скорее всего, к этому тандему присоединиться еще и Тель-Авив, давно мечтающий разделаться с действующими властями Ирана и уничтожить его ядерные объекты.

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