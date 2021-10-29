Американский лидер Джо Байден 29 октября посетил Рим. Как сообщатся, он проехал в кортеже, который состоял из 85 автомобилей.

Одна из машин кортежа, как стало известно, попала в ДТП. Случилось это, когда кортеж направлялся в Квиринальский дворец и выехал из Ватикана. Как было заявлено позже, серьёзных травм ни у кого не было. Тем не менее, медперсонал совершил осмотр находившихся в машине людей. Кто был в этом автомобиле, не уточняется.

Сам Байден и первая леди США Джилл Байден ехали в служебном автомобиле Cadillac, который имеет кличку The Beast. Длинный автомобиль был нужен им, так как власти Италии из-за COVID-19 разрешают ехать в автомобилях лишь трём людям, которые не живут вместе.

Отмечается, что Байден прибыл в Италию на саммит G20. Также в Риме он встретился с папой Римском Франциском.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден напугал американцев странной позой во время недавнего эфира CNN. Ему был задан вопрос об увеличении стоимости горючего, после чего американский президент встал в непонятную позу.