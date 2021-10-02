На своих военных учениях Австралия будет уничтожать российские танки Т-14 «Армата». Статическую копию новейшей боевой машины РФ, которую используют в качестве мишени, разработала местная компания GaardTech.

Именно ее представители рассказали в официальном Твиттер-аккаунте об учениях с мишенями «Арматы». Некоторые эксперты сочли это очередным трюком, направленным на дискредитацию российского танка.

Напомним, что Запад развернул целую кампанию, в ходе которой в Сети все чаще появляется информация, что Т-14 – это лишь «бумажный тигр», что Россия показывает миру макет, а не танк. После того, как «Армата» весьма успешно прошла испытания в боевой обстановке в Сирии, «эксперты» начали придумывать новые детали. Заявляя, что танк то стреляет не так, то едет не туда.

Новость о мишенях в виде Т-14 привлекла внимание огромного количества пользователей Сети. Их мнения разделились – кто-то считает, что австралийские военные только с макетом и могут справиться, а кто-то утверждает, что решение задействовать подобные цели является верным.