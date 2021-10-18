Портал Avia.Pro нашел объяснение эвакуации российских военнослужащих из сирийского города Айн-Исса, о которой сообщалось ранее. Авторы предполагают, что ВС РФ намерены завести протурецких террористов в западню и нанести по ним решающий удар.

После интенсивного огня турецких артиллерийских батарей боевики начнут наступление на Айн-Иссу. Российские военные дожидаются момента, когда они выйдут на открытую местность. Это позволит легко уничтожить джихадистов и одновременно с этим удержать город.

Такой ход, по мнению экспертов, позволит сразу ликвидировать несколько тысяч боевиков, а не преследовать небольшие группы по всей Сирии в течение длительного времени.

Напомним, что террористы выступают на стороне Турции. Они намерены удержать Идлиб и усилить военное присутствие в Сирии для борьбы с курдскими формированиями.