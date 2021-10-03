После трехчасового полета над российскими базами в Сирии американский разведывательный самолет Boeing RC-135U взял курс на аэродром постоянной дислокации на острове Крит. Ему на замену к побережью САР прилетел еще один шпион P-8A Poseidon, однако всего через шесть минут он был вынужден удалиться от границы сирийского воздушного пространства.

Портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщил, что причины такого поведения самолета-разведчика неизвестны. Вряд ли он летел с Крита в Сирию, чтобы спустя 6 минут мчаться обратно. Скорее всего, на него было оказано какое-то воздействие извне.

По мнению экспертов, это могли быть российские истребители, вылетевшие на перехват с выключенными транспондерами. Не исключается и атака комплексами радиоэлектронной борьбы. Впрочем, без официального подтверждения информации строить версии нет никакого смысла.