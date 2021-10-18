Управление по оперативным возможностям и критическим технологиям армии США раскрыло состав и предполагаемое назначение батарей Typhoon, представив их совместно с системой Dark Eagle – учебно-тренировочным комплексом с прототипами будущих гиперзвуковых ракет. Итальянское военное издание Rivista Italiana Difesa (RID) опубликовало обобщение этой информации, перевод основных положений которого представлен изданием discover24.ru.

Программа Армии США по формированию ракетных батарей Typhoon, ранее известная как Mid Range Capability, является важным компонентом планов по модернизации дальнобойной артиллерии. Каждая батарея сможет рассчитывать на 4 четырехконтейнерные пусковые установки для различных комбинаций ракет Tomahawk и SM-6, поддерживаемые мобильным командным пунктом и транспортными средствами для ракетной перезарядки.

Способность ракетной атаки на средней дальности представляет собой совершенно новую наступательную функцию для армии США, при этом достаточно гибкую, поскольку она сочетает в себе дозвуковые ракеты «Томагавк» (потенциально возможные также для противокорабельного применения) со стандартными ракетами SM-6 с меньшей дальностью, но способными атаковать на сверх- и гиперзвуковых скоростях.

Решение принять на вооружение уже отработанные ракеты, используемые ВМС США, позволяет как заметно сэкономить средства, так и очень ускорить график их ввода, согласно которому первая батарея должна быть введена в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Эта инициатива заменяет программу создания новой мобильной ракеты наземного базирования с дальностью до 3000 км, которую армия США пыталась запустить с запросом бюджета на 2020 финансовый год, но встретила сильную оппозицию в Конгрессе.

Теперь стало известно, что счетверенные пусковые установки будут использовать ракеты, используемые таким же образом на кораблях ВМС США. В собранном виде пусковая установка с 4 ячейками выглядит как довольно простая металлическая конструкция и существенно отличается от традиционного военно-морского модуля MK41, который соединяет 2 ряда по 4 ячейки с центральным каналом, который позволяет отводить вверх пламя и дым к запуску.

В новой пусковой установке отвод пламени происходит благодаря двум воздуховодам снизу конструкции. Это решение уже использовалось в море ВМС США в сентябре прошлого года: установленная в кормовой части беспилотного корабля-демонстратора «Ranger», она запустила ракету SM-6. Новая пусковая установка, предположительно, может быть использована для запуска любого оружия, подходящего для системы MK41, с различным потенциальным применением, от нанесения ракетных ударов до противовоздушной и противоракетной обороны.

Принятый на вооружение Tomahawk, вероятно, будет в версии TLAM Block Va Maritime Strike, которая оснащена радиолокационной системой самонаведения и расширенными возможностями по борьбе с мобильными целями и кораблями. Дозвуковой, но с дальностью полета 2000 и более километров, «Томагавк» намного дешевле, чем SM-6.

Что касается SM-6, то последняя была создана как ракета класса «земля-воздух» очень большой дальности. Текущей версии SM-6 приписывают скорость, равную 3,5 Маха, с дальностью полета, которая, хотя и не раскрывается, по оценкам, составляет около 450-500 км. ВМС США уже работают над усовершенствованной версией Block 1B, от которой ожидают увеличение скорости до 5 Маха и дальности до отметки 1000 миль или выше.

Пусковые установки контейнеров будут транспортироваться на прицепах, буксируемых тяжелым тактическим грузовиком повышенной подвижности Oskhosh (HEMTT) M983A4. Эти же двигатели используются для батарей Patriot, а также предназначены для новых батарей гиперзвуковых ракет Dark Eagle.

Командный пункт батареи – Battery Operations Center (BOC) – также будет установлен в контейнерах и буксироваться HEMTT. BOC сможет взаимодействовать и получать данные о целях из различных существующих сетей, включая, очевидно, систему AFATDS армейской артиллерии, а также Совместную автоматизированную систему координации глубинных операций (JDOCS). Новая интегрированная система боевого управления (IBCS) также присоединится к списку, поскольку она развивается в сторону многоцелевой архитектуры.

Первая батарея Typhoon будет следовать за первой батареей DARK EAGLE в составе стратегического огневого батальона 1-й многодоменной оперативной группы на базе Льюис-Маккорд, с которой она сможет действовать по всему Тихоокеанскому командованию благодаря размещенным на ней самолетам C-17 ВВС США. на той же основе.