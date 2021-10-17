Вашингтонское издание Eurasia Daily Monitor, тесно связанное с «разведывательным сообществом» США, отчиталось о российской реакции на запущенный в СМИ (явно в рамках «информационной войны») НАТО сценарий, где предполагалось, что «в случае войны Москва сможет захватить Прибалтику, но потеряет Калининград». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Военные учения не только дают понять, что, по мнению правительства, может произойти, но и становятся поводом для его аналитиков и тех, кто находится в других странах, размышлять о том, каковы были бы результаты реального военного конфликта, если бы эти сценарии применялись в реальных боевых действиях. И такие предположения в некоторых случаях могут быть настоящей целью учений, поскольку они предоставляют правительству сторонний анализ, который может побудить к корректировке стратегического курса. Похоже, именно это и произошло после российских учений «Запад-2021» – массированного набора маневров, завершивших учебный календарь этого года. В частности, по мнению некоторых аналитиков, учения вызвали вопросы о способности России удерживать всю свою территорию, в том числе, в первую очередь, несмежную Калининградскую область.

С точки зрения информационной войны, «Запад-2021» был, по крайней мере частично, предназначен для того, чтобы напугать Запад и поднять вопросы о способности Организации Североатлантического договора (НАТО) защитить своих трех балтийских членов – Литву, Латвию и Эстонию. Однако учения также вызвали сомнения в способности России защитить Калининград, пишут авторы статьи.

Эту уязвимость явно не хотелось афишировать российскому руководству, учитывая, что подобные опасения могут стать ограничивающим фактором для свободы действий Москвы. Но, по словам московского комментатора Дмитрия Родионова, учения показали, что «Россия без труда могла захватить страны Балтии, но не способна этого сделать, кроме как рискуя потерять Калининград, если западные союзники вступят в бой».

Территория Калининграда особенно важна и чувствительна для Кремля, учитывая, что в конце Второй мировой войны территория, ранее принадлежавшая Германии, стала советским трофеем. Родионов поднимает этот вопрос, опираясь на аргументы, представленные в видео 12 мая, созданном хорватским военным каналом YouTube, Binkov’s Battlegrounds. Именно этот анализ утверждает, что, пока российские войска двинутся в страны Балтии, Польша будет стремиться поглотить Калининград – что особенно вероятно, потому что Украина воспользуется этой возможностью, чтобы участвовать в любом европейском конфликте с Россией.

Таким образом, риск потери Калининграда, по мнению хорватского видео, оказывает «сдерживающее влияние» на российских стратегов, а «поглощение» стран Прибалтики не будет для этого достаточной компенсацией. Но три российских аналитика, в значительной степени, но не полностью, отвергли эти выводы.

Геворк Мирзян, политолог из Финансового университета при правительстве РФ, сказал, что контент вроде Binkov’s предназначен его авторами и спонсорами «исключительно для внутреннего использования» в странах Балтии и НАТО, с целью пропаганды антироссийских настроений. Мирзян настаивал на том, что совершенно бессмысленно думать, что Москва намеревается начать войну с риском того, что подобный конфликт станет ядерным. Он также предположил, что Запад будет сдерживать таких игроков, как Польша, чтобы их действия не затруднили отступление от потенциального ядерного пожара.

Александр Перенджиев, специалист по военным вопросам из Экономического университета им. Плеханова в Москве, добавил, что Калининград хорошо защищен сам по себе и будет более защищен по мере продолжения военной интеграции России и Беларуси. Следовательно, в любом состоянии войны могут быть нападения на российский эксклав, но Россия имеет возможность дать отпор без риска каких-либо потерь. По словам Перенджиева, Калининград может быть полем битвы, но таким, на котором Россия победит.

Специалист по внешней политике РГГУ Вадим Трухачев заявил, что риск потери Калининграда существует. Однако он продолжил: «Потеряв Калининград, Россия может приобрести не только Ригу и Таллинн, но и некоторые города на Черном море или рядом с ним». Трухачев утверждает, что усиление страха перед потерей Калининграда – это тактика, направленная на то, чтобы запугать Москву и заставить ее бездействовать, когда можно выиграть кое-что еще.

Ни один из этих трех аналитиков не близок к высшему руководству Кремля. Однако их слова предполагают, что защита Калининграда является центральным вопросом внешней политики и безопасности России. Более того, недавние учения «Запад-2021» выявили этот риск, который на самом деле может заставить некоторых в Москве задуматься о проведении более агрессивной политики в странах Балтии, если того потребуют или позволят обстоятельства.