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Политические аналитики из США Рассел А. Берман и Рики Гилл в статье для издания The National Interest рассказали о трёх провальных ударах по России, которые нанёс Джо Байден. Пересказом статьи делится издание «ПолитРоссия».

Аналитики отметили, что администрация Байдена имела блестящую рекламу, однако сейчас её можно назвать ярким примером некомпетентности. Указывается, что Байден в рамках предвыборной кампании обещал вести жесткую политику в отношении России.

Первым ударом должен был стать газопровод «Северный поток-2». Несмотря на санкции, газопровод был достроен, а потом США вынужденно отказались и от санкций.

Вторым ударом должно было стать размещение военных баз в среднеазиатских странах. Однако США получили отказ, так как Россия дала понять, что терпеть такую ситуацию не намеревается.

Третьим ударом мог стать Афганистан, однако и здесь всё пошло не по плану. В итоге, как заявили аналитики, деятельность администрации Байдена всё больше разочаровывает.

Ранее мы сообщали о том, что рейтинг Джо Байдена за 9 месяцев значительно упал. Сейчас его решения одобряют 42% американцев.

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