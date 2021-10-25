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Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с изданием «Прайм» дал рекомендации по хранению сбережений до конца года.

Согласно заявлению эксперта, в настоящее время на валютном рынке сложилась ситуация, которую он считает интересной – рубль начал быстро расти по отношению к мировым валютам. Произошло это на фоне увеличения стоимости энергоносителей. Поэтому, как отмечает эксперт, сейчас подходящее время для хранения сбережений именно в отечественной валюте.

Однако рынок может и резко обвалиться. Причиной этому могут стать некоторые ситуации в США и Китае, к примеру, решение ФРС о сворачивании QE или кризис недвижимости из-за долгов китайских застройщиков. Это приведёт также и к снижению валюты развивающихся рынков.

Также Коган высказался насчёт банковских продуктов, отметив, что между вкладами и расчётными картами в настоящее время нет принципиальной разницы.

Недавно мы сообщали, что некоторые россияне, которые имеют вклады в банке, могут лишиться своих льгот. Как было отмечено, ряд льгот предоставляется только в том случае, если у семьи не хватает средств для своего обеспечения.

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