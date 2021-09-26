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Россияне могут потерять некоторые свои льготы, если у них имеется банковский вклад. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Многие льготы предоставляются только в том случае, если заявитель и его семья имеют нехватку средств для того, чтобы себя обеспечить. Как заявила юрист Ирина Сивакова, сейчас соцзащита выясняет, есть ли у заявителя вклад в банке. Так, проценты по этому вкладу тоже считаются доходом.

Таким образом, россияне могут потерять субсидии на оплату ЖКУ, ежемесячную выплату для ветеранов труда или выплату на ребёнка. Практически во всех этих случаях выплаты назначаются только семьям, чей доход не превышает определённый максимум. Поэтому не стоит удивляться, что соцзащита потребуется выписку из банковского счёта.

Недавно россиянам рассказали, кто получит прибавку к пенсии в размере 1600 рублей. Выплата этой прибавки начнётся уже в следующем году.

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