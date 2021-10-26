Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Писатель из США Ник Адамс прокомментировал экономическую ситуацию в стране.

Как отмечается, Адамс является сторонником политики, которую проводил бывший лидер США Дональд Трамп. Противники действующей власти часто высказывают недовольство из-за проводимой администрацией Байдена экономической политики. К примеру, в соцсетях часто публикуются кадры из магазинов с пустыми полками. Сопровождаются такие публикации обвинениями в адрес Байдена.

Аналогичным образом поступил и Адамс. На своей странице в Twitter он опубликовал фото из магазина и заявил, что вышел за покупками и столкнулся с такой ситуацией. После этого он сравнил происходящее сейчас в США с ситуацией, которая была в Советском союзе.

Недавно экс-президент США Дональд Трамп заявил, что план по развитию экономики, который подготовила администрация Байдена, принесёт выгоду Китаю, а не США. По его словам, действия Байдена приведут к росту налогов на бизнес.

Вам может понравиться

В США призвали использовать Чёрное море для борьбы с Россией

Экс-главнокомандующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Америке требуется превосходство в Чёрном море. Согласно заявлению генерала, США необходимо мыслить стратегически. Получение превосходства в Чёрном море станет ключевым
  • Анна
  • 26.10.2021
  • читать 1 минуту

Конгресс намерен разработать жесткие меры по снижению популярности российского оружия

В новом докладе исследовательской службы Конгресса США изложены рекомендации по разработке мер, направленных на снижение интереса к российскому оружию. Согласно докладу, конгрессменам требуется решить два вопроса – как уменьшить роль

NI: Российский флот будущего сделает ставку на воздушные и подводные беспилотники

Россия намерена задействовать в войнах будущего все типы беспилотных аппаратов – наземные, подводные и воздушные, – заявили авторы американского издания The National Interest. Они напомнили недавние высказывания главы Государственного исследовательского
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 9 °C |