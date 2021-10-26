Писатель из США Ник Адамс прокомментировал экономическую ситуацию в стране.

Как отмечается, Адамс является сторонником политики, которую проводил бывший лидер США Дональд Трамп. Противники действующей власти часто высказывают недовольство из-за проводимой администрацией Байдена экономической политики. К примеру, в соцсетях часто публикуются кадры из магазинов с пустыми полками. Сопровождаются такие публикации обвинениями в адрес Байдена.

Аналогичным образом поступил и Адамс. На своей странице в Twitter он опубликовал фото из магазина и заявил, что вышел за покупками и столкнулся с такой ситуацией. После этого он сравнил происходящее сейчас в США с ситуацией, которая была в Советском союзе.

Недавно экс-президент США Дональд Трамп заявил, что план по развитию экономики, который подготовила администрация Байдена, принесёт выгоду Китаю, а не США. По его словам, действия Байдена приведут к росту налогов на бизнес.