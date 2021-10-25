Правительственные силы Сирии в очередной раз задержали американский конвой, пытающийся прорваться в город Камышлы. Военнослужащие США даже вступили в спор с сирийцами, однако командир последних заявил, что нанесет ракетный удар, что стало самым весомым аргументом, пишет портал Avia.Pro.

Стремление американцев «проскочить» в Камышлы вызывает целый ряд вопросов. В городе размещена военная база РФ, поэтому непонятно, чего хотят от российских военных представители Соединенных Штатов. Впрочем, ждать от них чего-то хорошего не приходится, поэтому правительственные силы поступили правильно, развернув конвой.

Сирийские СМИ отмечают, что в первый раз американские военные без вопросов подчинились и уехали обратно. Во время второй попытки они будто специально нарывались на конфликт, но заявление о возможном открытии огня остудило их горячие головы.